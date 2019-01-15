Йозеф Яндач: "Я уже подумал, что Мозякин забил, но Сорокин совершил чудо"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после поражения в гостевом матче с ЦСКА (0:3) рассказал о невероятном сэйве Сорокина, о деталях, определивших исход матча, и претензиях к арбитрам по офсайдам.

– Была равная игра с упором на тактику. Все решили специальные команды – большинство и меньшинство. Мы свои шансы не использовали, а гол получили. В конце уже пошла открытая игра, наша команда пошла на риск. Мы знали о силе ЦСКА и том, как он играет в обороне, пропуская очень мало. Сегодня игру решили детали.

– Эпизод, когда Мозякин не забил, бросая в пустой угол, стал ключевым моментом матча?

– Возможно, это и был решающий момент матча. Там выручил Сорокин. Я уже подумал, что это гол. Но вратарь совершил чудо.

– Есть новости по состоянию защитника Бобряшова?

– У него сложная ситуация со здоровьем, потому мы пока не знаем.

– Во втором периоде случился эпизод, когда при выходе Кулемина и Мозякина "2 в 1" арбитры определили офсайд. Вы были не согласны, а ваш нападающий Эллисон получил дисциплинарный штраф.

– Пока я точно не знаю, но как сказал нам наш видеотренер, находившийся на верху, там было два спорных момента, когда судьи определили офсайды. В одном случае он был, как тот о котором вы сказали, в другом – нет. (Михаил Зислис)