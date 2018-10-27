Йозеф Яндач: "Отдали наших самых лучших собак, чтобы сохранить победу над "Динамо"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач прокомментировал итоги матча против московского "Динамо" (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Также он рассказал о степени доверия к Василию Кошечкину.

- Мы очень рады, что мы сегодня победили. Улучшили немножко игру в обороне. Были опасные моменты от соперника, но Вася сегодня хорошо то, вся команда дралась за победу. Было видно, что много сил потеряли в Екатеринбурге. Сначала было не очень хорошо, но потом добавляли. Потом в третьем периоде команда дралась за победу. Могу сказать "спасибо" моим ребятам - хорошую работу сделали!

- Прошлый матч не сложился у Василия Кошечкина. Не было ли мысли поставить на сегодняшний матч Загидулина?

- Нет, мы не думали об этом. Мы уверены в Кошечкине. Тогда после третьего мы сняли Васю, чтобы был какой-то импульс. Сегодня он показал всем, что свою работу хорошо может выполнить.

- Никита Язьков не принимал участие в третьем игровом отрезке. С чем это связано?

- Он долго не играл, и это было видно. Он в средней зоне теряет много шайб. Поэтому по такой малорезультативной игре надо было сохранять результат - отдали наших самых лучших собак. Надо Никите добавлять. Он умный, хороший игрок, но надо прибавлять в тактике, подумать, чтобы опять не потерять в средней зоне.

- Не задействован сегодня и Павел Дорофеев. Может быть, он не готов в таких важных эпизодах?

- Мы спокойны за него, у него. У него еще есть много времени, чтобы проявить себя. Мне нравится, как он играет, но я принял решение сделать ротацию. Не могу сказать, что две последние игры он сыграл плохо. (Юрий Ширинкин)

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