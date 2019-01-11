Йозеф Яндач: "Не знаю, почему "Магнитка" меньше всех играет в большинстве. Этот вопрос я задаю давно"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над минским "Динамо" (4:3) посетовал на проблему, связанную с малым количеством заработанных возможностей игры в большинстве. Также наставник оценил игру Ника Шора после возвращения и отметил ценные качества Михала Булиржа.

– Мы знали силы минчан в последних играх. Их результаты были хорошими. В первые периоды мы играли хорошо, но опять начали с удаления. Во втором ситуацию улучшили, но потом в конце были такие неудачные пропущенные голы. В третьем периоде команда дралась за победу. Тоже благодаря удаче забили там в конце и выиграли. Только я удивлен или не знаю ответ на вопрос, почему наша команда меньше всех играет в большинстве. Не знаю почему! Не думаю, чтобы наши нападающие не лезли на ворота, не играли на пятаке, не играли на борту. Не знаю почему... Это вопрос для меня уже возник несколько игр назад.

– Сегодня после большого перерыва связанного с травмой вернулся Ник Шор. Как вам его игра и насколько он готов?

– Так я с ним уже говорил: "Ты готов играть на сто процентов?". Врач также считал. Думаю, что он еще не готов – он просто хотел играть. Мы его поставили на игру, но хорошо он не сыграл.

– Булиржа перевели перед третьим периодом в центр третьего звена и этот ход сработал. Именно Михал Булирж забил нужный гол для "Металлурга". Следующую игру в таких же сочетаниях звенья начнут?

– Мы поменяли второе и третье звено. Булиржа поэтому и взяли потому, что умеет играть и в центре, и на краю. Он умный,он хитрый, он знает как играть в хоккей. Надо чтобы тоже играл на пятаке. Там бьют, но надо просто играть. Как он хочет – он там играет. Хороший игрок! Помогал нам сегодня. (Юрий Ширинкин)