Йозеф Яндач: "Мы проиграли, но во втором и третьем периодах играли хорошо"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач прокомментировал итоги матча против "Салават Юлаев" (1:2 ОТ).

- Могу сказать, что сегодня мы сегодня очень здорово играли. Первые десять минут сделали какие-то ошибки, а затем команда проснулась и начала играть, - сказал Яндач. - Скажу спасибо ребятам за то, что отработали.

Пятьдесят бросков или сколько их там - это больше хороших моментов чем в прошлой игре. Мозякин и Кулемин добавляли по ходу игры, поэтому звенья были оптимальные. Но мы делаем большие индивидуальные ошибки и в итоге дарим сопернику голы. Да, мы сегодня проиграли, но как команда играет во втором и третьем периодах - это хорошо!

- В двух последних матчах команда нанесла восемьдесят три броска и забросила всего одну шайбу. С чем можете связать такую низкую результативность?

- Сегодня мы прибавили по броскам, но надо лучше работать в завершающие моменты, так же и при большинстве - надо лучше играть на пятаке. (Юрий Ширинкин)