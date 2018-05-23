Йозеф Яндач: "Мозякин еще точно не близок к пенсии"

Новый главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач в интервью "Известиям" уверен, что нападающий Сергей Мозякин далек от завершения карьеры. По его мнению, сейчас все зависит от самого игрока.

– Многие в России считают, что Сергей Мозякин уже не сможет показывать свой лучший хоккей. Вы собираетесь продлить его карьеру?

– Он очень опытный и умный игрок. Каждый сезон он набирал невероятное количество очков. Их звено с Зариповым и Коваржем выиграло для Магнитогорска два Кубка Гагарина. Думаю, сейчас все зависит от самого Мозякина. Если у него будет мотивация и не возникнет проблем со здоровьем, все пойдет отлично. Главное – подобрать ему хорошего центрального нападающего.

– Что нужно менять в игре "Магнитки"?

– Думаю, команде надо немного прибавить в скорости. Судя по играм прошедшего сезона, которые я смотрел, они несколько утратили ее по сравнению с временами, когда играли в финалах Кубка Гагарина при Воробьеве.

– Вы говорите про звено Сергея Мозякина или про всю команду?

– По всем звеньям не могу сказать, потому что еще не до конца ясно, какие новые игроки придут в "Металлург", а какие клуб покинут. Будем работать, дополнять команду, смотреть, что можно сделать с центральным звеном. Мозякин еще точно не близок к пенсии. Мы же видим Павла Дацюка. Он самый лучший игрок – уже не так хорош в плане скорости, но опыт и видение игры ставят его выше многих. Это хоккеист, который хорошо играл на Олимпийских играх и не хуже смотрелся на чемпионате мира в Дании. А ведь сколько ему лет? Он старше, чем Мозякин. Мозякин 1981 года рождения, а Дацюку скоро исполнится 40 лет. Но он все равно лучший.