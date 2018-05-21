Йозеф Яндач: "Мог оказаться вместе с ярославской командой в разбившемся самолете…"

Новый главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач в интервью сайту КХЛ рассказал, что у него были варианты продолжения работы в лиге после "Лева". Специалист отметил, что отказался от варианта с "Локо" только из-за устной договоренности со "Спартой".

– Несколько лет назад вы тренировали в КХЛ пражский "Лев". Знаю, что у вас были предложения возглавить и другие команды лиги.

– В 2010 году я вел переговоры с киевским "Будивельником". Все основные вопросы были оговорены, однако клуб в последний момент отказался от участия в КХЛ. Возникли проблемы с ареной для домашних матчей команды, которые так и не удалось решить. В итоге дебют в КХЛ пришлось отложить.

Потом я получил приглашение возглавить пражскую "Спарту". Обо всем договорился и хлопнул по рукам, хотя контракт еще не был подписан. Неожиданно позвонил Владимир Вуйтек, сказал, что в ярославском "Локомотиве" ищут нового тренера и порекомендовал меня. У Вуйтека после работы в России остались хорошие контакты, его часто просили посоветовать кого-то. Я обратился с этим вопросом к руководству "Спарты". Честно сказал, что эта работа была бы мне интересна. Однако пражский клуб очень рассчитывал на меня и не хотел рассматривать другую кандидатуру.

– Но ведь контракт подписан не был.

– Это правда, формально я был свободен от обязательств. Но поскольку уже дал слово менеджменту "Спарты", от варианта с "Локомотивом" пришлось отказаться и остаться в Чехии. И вот ведь как все повернулась! Та позиция пражских руководителей, по сути, сохранила мне жизнь. Иначе я неминуемо оказался бы вместе с ярославской командой в разбившемся самолете…