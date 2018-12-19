Йозеф Яндач: "Металлург" работал до самого конца и выиграл"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после победы в серии буллитов над "Ак Барсом" в Казани (4:3 Б) отметил, что играть против подопечных Зинэтула Билялетдинова​ всегда тяжело.

– Мы очень рады победе, – сказал Яндач. – С Казанью всегда тяжело играть. Начали неплохо,Ю но получили два гола. Потом было тяжело. Команда играла до конца, все работали. В овертайме могли забить, но не получилась игра в большинстве. Очень многие игроки в этом сезоне не забивают, но сегодня мы забили три первых буллита и выиграли.

– Почему не играет Язьков не играет так, как в прошлом сезоне?

– Он работал, но не был готов так, как мы хотели. Он хорош в атаке, но надо добавлять в обороне. Чтобы не было так, что одна игра хорошая, а вторая плохая. (Артур Еникеев)

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