Йозеф Яндач: "Магнитка" проиграла СКА в меньшинстве"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач прокомментировал поражение от СКА (1:2).

- Была равная игра, команды играли хорошо в обороне, много возможностей не было при "пять на пять". Все решила игра в большинстве. У СКА было четыре возможности. У нас только одна. Мы проиграли в меньшинстве.

- Ольшанский вернулся с суперсерии. Планируете ли вы его задействовать в матче с "Ак Барсом"?

- Пока не знаю, будет ли он играть 22 ноября, но до Суперсерии он играл в ВХЛ. На больших площадках он еще теряется. На маленьких меньше ошибается. Но он наш игрок, очень талантливый, мы за ним следим.

- А когда вернется в строй Дронов?

- Дронов уже может тренироваться на сто процентов. Думаю, что будет готов играть через неделю-две. Ему физическую готовность нужно привести в порядок. (Игорь Еронко)

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