Йозеф Яндач: "Когда не забиваешь в большинстве – не набираешь очки"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после поражения от ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на плохую игру команды в большинстве. Для "Магнитки" этот проигрыш стал вторым подряд.

– То же самое, как и в прошлой игре – тяжело забиваем, - цитирует Яндача пресс-служба клуба. - А при игре "5 на 5" очень тяжело действовать против такой команды, как ЦСКА. Сложная ситуация с большинством. Когда не забиваешь в большинстве – не набираешь очки.

– Сегодня уже увидели Виктора Антипина на льду, а как состояние у Евгения Тимкина?

– Виктор играл первый матч – месяц пропустил по болезни. Неплохо играл, хорошо, помог нам – мы его ждали. Женя Тимкин уже готовится на льду, но пока не готов, ему нужно еще добавлять.