Йозеф Яндач: "Исход матча решили во втором периоде"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (4:2) отметил, что второй период стал решающим. По его словам, в третьей 20-минутке все было под контролем.

- Исход матча мы решили во втором периоде, когда в течение двух минут забили три гола. Мы хорошо играли как в большинстве, так и в меньшинстве. А в третьем периоде контролировали ход матча. Очень рады, что победили, - цитирует Яндача официальный сайт "Нефтехимика".