Йозеф Яндач: "Два очка после такой игры – очень хороший результат"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (4:3) остался доволен результатом. По его словам, игроки не сразу понядли, как действовать на маленькой площадке.

– Мы готовились играть на маленькой площадке, но первую половину матча мы не были готовы к этой игре, – цитирует Яндача сайт "Адмирала". – Потом, во второй половине игроки, поняли, как действовать на такой площадке. Была борьба, как мы и ожидали, а в конце удача сопутствовала нам, потому что в последние минуты мы забили. Для нас были очень важны два очка сегодня, и во второй половине матча я почувствовал, что команда очень хотела набрать их. Два очка после такой игры – очень хороший результат, это удача для нашей команды.