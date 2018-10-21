Йозеф Яндач: "Было сложно уволить Вольски"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Северсталью" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал расставание с нападающим Войтеком Вольски. По его словам, это было сложное решение.



– У нас были разговоры на тему того, кто займет позицию пятого легионера, – цитирует Яндача официальный сайт "Северстали". – После того как мы пригласили в команду Ника Шора, команде необходим был центральный нападающий. В чешском чемпионате появился Булирж, который играет и в центре, и с краю. Необходимо было уволить кого-то. Это было сложное решение, и выбор пал на Вольски.



В этом сезоне 32-летний Вольски принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб (две из которых были победными) и сделав девять результативных передач при показателе полезности "+2".