Йордан стал игроком "Амура"

"Амур" подписал контракт с защитником Михалом Йорданом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Прошлый сезон чех провел в "Ак Барсе", контракт с казанцами был расторгнут 23 мая по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2016/17 Йордан провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в девяти встречах Кубка Гагарина. До перехода в казанскую команду защитник выступал в НХЛ за "Каролину".