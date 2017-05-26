15:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Йордан стал игроком "Амура"

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"Амур" подписал контракт с защитником Михалом Йорданом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Прошлый сезон чех провел в "Ак Барсе", контракт с казанцами был расторгнут 23 мая по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2016/17 Йордан провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в девяти встречах Кубка Гагарина. До перехода в казанскую команду защитник выступал в НХЛ за "Каролину".

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/amur-opredelilsya-s-pyatym-legionerom.html

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