"Йокерит" забросил семь шайб "Сочи" и вышел вперед в серии

"Йокерит" в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина в гостях обыграл "Сочи"​ со счетом 7:2. Победный гол забил Марко Анттила. По дублю оформили Олли Палола и Стив Мозес. Петер Регин набрал 4 (1+3) очка.

Счет в серии стал 2-1 в пользу финского клуба. Четвертая игра пройдет завтра также в Сочи.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Сочи" – "Йокерит" – 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Голы: О`Делл - 2 (Щитов), 3:28 - 1:0. Йоэнсуу - 2 (Виртанен), 9:31 - 1:1. Палола - 3 (Йормакка), 23:43 - 1:2. Коллинс - 2 (Блум, Полашек), 34:58 - 2:2. Анттила - 1 (Ниеми, Андерсен), 36:01 - 2:3. Мозес - 1 (Йоэнсуу, Регин), 47:02 - 2:4. Палола - 4 (бол., Регин, Гилрой), 52:08 - 2:5. Мозес - 2 (бол., Регин, Гилрой), 57:36 - 2:6. Регин - 1 (бол., Мозес), 58:51 - 2:7.

Вратари: Барулин - Рамо.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 20 (7+8+5) - 35 (9+14+12).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

6 марта. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Счет в серии: 1-2.