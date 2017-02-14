"Йокерит" вырвал победу у "Нефтехимика"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" на домашней площадке в овертайме обыграл "Нефтехимик" со счетом 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хухтала – 15 (Йенсен, Салминен), 9:10 – 1:0. Брюле – 18 (Секстон, Гюнге), 16:29 – 1:1. Яакола – 3 (бол., Йенсен, Салминен), 28:29 – 2:1. Гюнге – 22 (Секстон, Брюле), 58:24 – 2:2. Ниеми – 9 (Кулда, Марьямяки), 64:54 – 3:2.

Вратари: Запольски – Кареев.

Штраф: 6 – 33.

Броски: 30 (12+11+3+4) – 17 (5+6+4+2).

Судьи: Гебеи, Ержабек.