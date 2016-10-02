"Йокерит" вырвал победу у "Локомотива"

"Йокерит" взял верх над "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы дважды вели в счете, однако не смогли удержать победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Осипов - 1 (Рафиков, Коршков), 5:24 - 0:1. Йоэнсуу - 5 (бол., Хухтала, Регин), 22:36 - 1:1. Коршков - 2 (мен.), 26:01 - 1:2. Ниеми - 5 (Мяки), 30:42 - 2:2. Яакола - 3 (бол., Салминен), 38:36 - 3:2. Апальков - 4 (Аверин, Гавриков), 44:25 - 3:3. Салминен - 2 (Регин, Йоэнсуу), 50:02 - 4:3.

Вратари: Запольски - Мурыгин (58:19 - 58:43, 59:25 - 59:32).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 14 (3+9+2) - 27 (10+10+7).

Судьи: Одиньш, Франо.