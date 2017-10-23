"Йокерит" возвел трибуны к матчу со СКА на 18 тысяч зрителей

СКА объявил о старте продаж билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", информирует пресс-служба армейцев. Данная встреча состоится 2 декабря, начало игры – в 17.00 по московскому времени.

Отмечается, что "джокеры" для этого матча возвели трибуны. Их вместимость составляет 18 тысяч зрителей.