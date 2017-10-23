"Йокерит" возвел трибуны к матчу со СКА на 18 тысяч зрителей

СКА объявил о старте продаж билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", информирует пресс-служба армейцев. Данная встреча состоится 2 декабря, начало игры – в 17.00 по московскому времени.
Отмечается, что "джокеры" для этого матча возвели трибуны. Их вместимость составляет 18 тысяч зрителей.
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Эд_19
Шевченко новость писал? )) Не зная суть вопроса? )))) Не на Хартвалле матч состоится, как он думает, а в городском парке, где вообще нет арены. И лёд, и все (а не дополнительные) трибуны возведут с нуля.
15:40 23 октября