14:40 23 октября | Хоккей — КХЛ

"Йокерит" возвел трибуны к матчу со СКА на 18 тысяч зрителей

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СКА объявил о старте продаж билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", информирует пресс-служба армейцев. Данная встреча состоится 2 декабря, начало игры – в 17.00 по московскому времени.

Отмечается, что "джокеры" для этого матча возвели трибуны. Их вместимость составляет 18 тысяч зрителей.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эд_19

Шевченко новость писал? )) Не зная суть вопроса? )))) Не на Хартвалле матч состоится, как он думает, а в городском парке, где вообще нет арены. И лёд, и все (а не дополнительные) трибуны возведут с нуля.

15:40 23 октября