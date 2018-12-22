"Йокерит" в овертайме победил рижское "Динамо"

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду в овертайме обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2. Победный гол забил Виктлор Лев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Виделль - 19 (Макмиллан), 9:58 - 0:1. О`Нилл - 9 (бол., Грант, Леписто), 21:48 - 1:1. Дарзиньш - 9 (бол., Балинскис, Сотниекс), 34:27 - 1:2. Вярн - 4 (Иконен, Грант), 39:02 - 2:2. Лев - 5 (Маннинен), 61:01 - 3:2.

Вратари: Запольски - Билялов.

Штраф: 23 - 19.

Броски: 29 (8+13+7+1) - 13 (5+4+4+0).

Судьи: Морозов, Оскирко.

22 декабря. Хельсинки. "Хартвалл Арена".