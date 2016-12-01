21:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Йокерит" в овертайме обыграл "Трактор"

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"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Трактор". Поединок завершился со счетом 2:1 в овертайме. Победую шайбу забросил Расмус Риссанен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пестунов - 9 (бол., Щехура), 8:25 - 0:1. Лаюнен - 2 (бол., Хишон, Яакола), 50:58 - 1:1. Риссанен - 2 (Ялванти, Салминен), 64:38 - 2:1.

Вратари: Запольски - Францоуз.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 28 (7+11+7+3) - 22 (6+9+6+1).

Судьи: Васильев, Гашилов.

1 декабря. Хельсинки. Hartwall Arena.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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