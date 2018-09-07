"Йокерит" в матче с "Адмиралом" продлил победную серию

"Йокерит" дома обыграл "Адмирал" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для "джокеров" эта победа стала тртьей подряд, тогда как дальневосточники после выигрыша на старте сезона потерпели второе поражение кряду.

Автором победной шайбы стал Джефф Плэтт, 2 очка (0+2) в составе хозяев набрал Сами Леписто. Единственную шайбу у проигравших забросил Кирилл Дьяков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Ниеми - 2 (Анттила), 2:45 - 1:0. Дьяков - 1 (А. Стрельцов, В. Стрельцов), 4:42 - 1:1. Плэтт - 1 (О`Нилл, Йоэнсуу), 13:00 - 2:1. Н. Йенсен - 2 (бол., Леписто), 25:01 - 3:1. Маннинен - 3 (бол., Леписто), 29:16 - 4:1.

Вратари: Запольски - Красоткин.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 22 (8+12+2) - 35 (9+14+12).

Судьи: Фатеев, Цыплаков.

7 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

Все о регулярном чемпионате КХЛ - здесь