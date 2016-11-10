21:58 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

"Йокерит" в Хельсинки обыграл "Адмирал"

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"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Петер Регин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Райт - 5 (мен., Краснослободцев), 26:50 - 0:1. Хухтала - 5 (бол., Марьямяки), 28:28 - 1:1. Регин - 7 (бол., О`Нилл, Йормакка), 47:57 - 2:1.

Вратари: Запольски - Бобков (59:53).

Штраф: 12 - 16.

Броски: 42 (15+13+14) - 27 (8+14+5).

Судьи: Овчинников, Оскирко.

10 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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