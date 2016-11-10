"Йокерит" в Хельсинки обыграл "Адмирал"

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Петер Регин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Райт - 5 (мен., Краснослободцев), 26:50 - 0:1. Хухтала - 5 (бол., Марьямяки), 28:28 - 1:1. Регин - 7 (бол., О`Нилл, Йормакка), 47:57 - 2:1.
Вратари: Запольски - Бобков (59:53).
Штраф: 12 - 16.
Броски: 42 (15+13+14) - 27 (8+14+5).
Судьи: Овчинников, Оскирко.
10 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.