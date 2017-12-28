"Йокерит" в гостях победил "Витязь"

"Витязь" дома проиграл "Йокериту" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе команды из Хельсинки отличились Оливер Лауридсен, Томми Хухтала, Мэтт Гилрой и Марко Анттила. Единственную шайбу за хозяев забросил Роман Горак.

Отметим, что "Витязь" проиграл три из пяти последних игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Горак – 7 (Мюттюнен, Рендулич), 1:18 – 1:0. Лауридсен – 1 (Норман, Палола), 22:33 – 1:1. Хухтала – 8 (Регин, Иконен), 40:52 – 1:2. Гилрой – 7 (бол., Гилрой, Палола), 50:45 – 1:3. Анттила – 8 (мен.), 54:04 – 1:4.

Вратари: Сапрыкин – Рамо.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 28 (13+9+6) – 44 (17+16+11).

Судьи: Ибатулин, Сергеев.

28 декабря. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".