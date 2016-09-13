"Йокерит" в гостях победил рижское "Динамо"

"Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское "Динамо" – 3:1. Решающая шайба на счету защитника Оливера Лауридсена. Финский клуб одержал третью победу в последних четырех встречах. Отметим также, что этой встрече "Йокерит" завершил выездную серию, которая длилась семь матчей с начала сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Дарзиньш – 1 (Сестито), 36:57 – 1:0. Яакола – 1 (бол., Салминен), 51:28 – 1:1. Лауридсен – 2 (Йенсен, Виртанен), 55:41 – 1:2. Ниеми – 2 (Йормакка), 56:31 – 1:3.

Вратари: Седлачек (57:05) – Хелениус.

Штраф: 20 – 4.

Броски: 25 (10+8+7) – 32 (6+15+11).

Судьи: Кулаков, Оленин.

13 сентября. Рига. Арена Рига.