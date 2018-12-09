"Йокерит" в гостях обыграл "Северсталь"

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Северсталь" со счетом 4:3. Победный гол забил Ессе Йоэнсуу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Голы: Грант - 9 (Плэтт, Йормакка), 24:31 - 0:1. Хохлов - 1 (бол., Трубачев, Вовченко), 25:29 - 1:1. Трубачев - 5 (Хохлов, Вовченко), 29:03 - 2:1. Хохлов - 2 (Гераськин, Кодола), 33:58 - 3:1. Маннинен - 12 (Кивисте, О`Нилл), 34:48 - 3:2. О`Нилл - 8 (Весалайнен, Норман), 51:18 - 3:3. Йоэнсуу - 13 (Лауридсен, Мозес), 56:54 - 3:4.

Вратари: Фурх (59:12) - Калныньш.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (5+18+4) - 32 (11+6+15).

Судьи: Бондарь, Ромасько.

9 декабря. Череповец. "Ледовый дворец".