"Йокерит" в гостях обыграл "Салават"

"Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Салават Юлаев" – 3:2. Решающую шайбу на последней минуте третьего периода забросил нападающий Томми Хухтола, оформивший в этой встрече дубль. Финский клуб одержал третью победу в четырех играх, уфимцы потерпели третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Хартикайнен – 3 (бол., Умарк, Энгквист), 20:21 – 1:0. Ниеми – 1 (Кулда), 37:18 – 1:1. Хухтала – 1 (О`Нилл, Лауридсен), 50:30 – 1:2. Хартикайнен – 4 (бол., Энгквист, Умарк), 54:32 – 2:2. Хухтала – 2, 59:24 – 2:3.

Вратари: Сведберг (59:31 – 59:34, 59:40) – Хелениус.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 35 (10+14+11) – 20 (8+7+5).

Судьи: Оскирко, Франо.

8 сентября. Уфа. "Уфа Арена".