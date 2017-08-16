"Йокерит" уступил "Северстали" на турнире в Санкт-Петербурге

"Северсталь" обыграла "Йокерит" со счетом 2:1 в матче предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В составе победителей по шайбе забросили Матей Странски и Николай Казаковцев. В составе финского клуба единственный гол на счету Никласа Йенсена.

Турнир имени Пучкова

"Йокерит" (Хельсинки) – "Северсталь" (Череповец) – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Странски – 3 (Голик, Рыбин), 0:51 – 0:1. Н. Йенсен – 1 (бол., Й.Б. Йенсен), 3:06 – 1:1. Казаковцев – 1 (Кодола), 7:04 – 1:2.

Вратари: Ратилайнен (Рамо, 59:03, 59:12) – Гудачек.

Судьи: Васильев, Цыплаков.

16 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.