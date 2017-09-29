"Йокерит" разгромил "Спартак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" дома победил "Спартак" со счетом 5:1. В составе хозяев хет-трик оформил Пекка Йормакка, еще по голу на счету Томми Хухталы и Ээли Толванена. За москвичей забил Виктор Комаров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Спартак" (Москва) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Хухтала - 2 (Норман, Иконен), 5:22 - 1:0. Йормакка - 2 (О`Нилл), 7:25 - 2:0. Йормакка - 3 (бол., Толванен, Леписто), 26:00 - 3:0. Йормакка - 4 (Леписто), 39:58 - 4:0. Толванен - 8 (Гилрой, Йормакка), 53:14 - 5:0. Комаров - 4 (бол., Юдин, Трунев), 55:40 - 5:1.
Вратари: Запольски - Свенссон (Беспалов, 26:00).
Штраф: 8 - 6.Броски: 27 (7+9+11) - 35 (13+14+8).
Судьи: Беляев, Соин.
29 сентября. Хельсинки. Hartwall Arena.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ