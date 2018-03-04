"Йокерит" разгромил "Сочи" и сравнял счет в серии

"Йокерит" на своей площадке обыграл "Сочи"​ во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Три голевых передачи в этой встрече сделал защитник Сами Леписто. Счет в серии стал равным: 1-1.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Йокерит" – "Сочи" – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Голы: Палола - 2 (бол., Гилрой), 2:55 - 1:0. Полашек - 1 (бол., Морозов, Точицкий), 16:56 - 1:1. Толванен - 1 (бол., Леписто), 18:26 - 2:1. Норман - 1 (Гилрой, Йормакка), 21:40 - 3:1. Гилрой - 1 (бол., Мозес), 24:36 - 4:1. Йормакка - 1 (Норман, Палола), 26:20 - 5:1. Н. Йенсен - 1 (Леписто), 29:45 - 6:1. Лугин - 1 (бол., Йокипакка, Блум), 40:44 - 6:2. Толванен - 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 50:38 - 7:2.

Вратари: Рамо - Барулин (Шикин, 24:36).

Штраф: 14 - 18.

Броски: 38 (13+13+12) - 24 (5+8+11).

Судьи: Наумов, Франо.

4 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.

Счет в серии: 1-1.