"Йокерит" расторг контракт с Хелениусом

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с голкипером Риком Хелениусом. 29-летний финн играл за клуб с 2014 года, провел в КХЛ 64 матча, одержал 32 победы и пропустил 147 шайб.

– Я хочу поблагодарить "Йокерит" и каждого члена организации, – цитирует сайт "Йокерита" Хелениуса. – Отдельно хочется сказать спасибо тренеру вратарей Маркусу Кеттерерию за те вещи, что он для меня сделал. Я наслаждался каждым мгновением в клубе, а теперь хочу сделать следующий шаг в моей карьере.