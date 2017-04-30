"Йокерит" расстался с Яаколой

Как стало известно "СЭ", "Йокерит" прекратил сотрудничество с защитником сборной Финляндии Топи Яаколой. Накануне по обоюдному согласию был расторгнут контракт, рассчитанный до апреля 2018 года, и 33-летний хоккеист покинул команду в статусе неограниченно свободного агента.

Яакола провел в составе команды из Хельсинки последние три сезона. В 55 матчах прошлого регулярного чемпионата он набрал 19 (3+16) очков, а в 4 играх плей-офф отметился двумя результативными передачами. Кроме того, игрок провел четыре встречи в составе финской национальной команды. (Евгений БЕЛОУСОВ)