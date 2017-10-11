"Йокерит" рассматривает кандидатуру Марьямяки на пост главного тренера

Лаури Марьямяки может стать главным тренером "Йокерита", сообщает Ilta-Sanomat. Клуб находится в завершающей стадии переговоров со специалистом, который работает в сборной Финляндии.

Напомним, что главный тренер Юкка Ялонен покинет свой пост в конце этого сезона. Следующие 2 сезона 54-летний специалист проведет в штабе сборной Финляндии.

Напомним, Ялонен работает с клубом из Хельсинки с 2016 года. В прошлом сезоне "Йокерит" вышел в плей-офф КХЛ, но уступил ЦСКА в первом раунде (0-4).