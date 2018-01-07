"Йокерит" проиграл "Магнитке", но обеспечил себе место в плей-офф

"Йокерит" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому "Металлургу" (1:2 ОТ). Победную шайбу забросил Мэтт Эллисон.

Финская команда, несмотря на результат, обеспечила себе место в плей-офф, не проиграв в основное время.

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Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кокарев – 11 (Тимкин, Будкин), 29:08 – 0:1. Мозес – 2 (О`Нилл, Лауридсен), 44:36 – 1:1. Эллисон – 15 (Вольски, Ли), 62:21 – 1:2.

Вратари: Рамо – Кошечкин.

Штраф: 14 – 6.

Броски: 32 (13+7+11+1) – 32 (7+13+10+2).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

7 января. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ