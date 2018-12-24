"Йокерит" продлил контракты с Грантом и Калниньшем

Руководство "Йокерита" договорилось о продлении контрактов с канадским защитником Алексом Грантом и латвийским вратарем Янисом Калниньшем, сообщает официальный твиттер клуба.

Грант пополнил состав "шутов" летом уходящего года. До этого он играл за клуб АХЛ "Айова Уайлд". В составе "Йокерита" игрок провел 37 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+11". Калниньш также перешел в "Йокерит" летом из рижского "Динамо". В 22 матчах, сыгранных в рамке ворот финской команды, он одержал 15 побед, отразив при этом 92,8% нанесенных по его воротам бросков. В среднем, Калниньш пропускает по 2,09 шайбы за игру.

В настоящий момент "Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 57 очками в 40 играх.