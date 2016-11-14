"Йокерит" продлил контракт с Йессе Йоэнсуу

Финский нападающий Йессе Йоэнсуу подписал новый контракт с "Йокеритом". Соглашение 29-летнего игрока рассчитано на 3 года и будет действовать до окончания сезона-2019/20.

– Йессе – отличный командный игрок, боец и "заводила", – приводит пресс-служба "Йокерита" слова генерального менеджера команды Яри Курри. – Мы очень рады, что он согласился играть за наш клуб на протяжении трех ближайших лет. Йессе является одним из лучших форвардов в КХЛ и остается чрезвычайно ценным игроком для нашей команды как на льду, так и за его пределами.

Йоэнсуу выступает за финскую команду с прошлого сезона, в котором форвард провел в составе "Йокерита" 60 матчей, сумев отметиться тридцатью (11+19) набранными очками. В сезоне-2016/17 финн сыграл 20 матчей, в которых забросил 8 шайб и отдал 6 голевых передач.