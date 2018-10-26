"Йокерит" при аншлаге в Таллине обыграл "Спартак"

"Йокерит" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету форварда Стива Мозеса.

Эта игра состоялась в Таллине и прошла при аншлаге - 5800 зрителей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Спартак" (Москва) - 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Максвелл - 5 (Карсумс, Косов), 4:05 - 0:1. Кутейкин - 3 (Хохлачев), 8:19 - 0:2. О`Нилл - 5 (бол., Грант), 13:53 - 1:2. Лисин - 1, 15:09 - 1:3. Норман - 10 (Й.Б. Йенсен, Йоэнсуу), 30:33 - 2:3. Йоэнсуу - 10 (бол., Грант, О`Нилл), 31:45 - 3:3. Мозес - 2, 62:25 - 4:3.

Вратари: Запольски - Беспалов.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (10+17+5+1) - 26 (11+5+10+0).

Судьи: Беляев, Юдаков.

26 октября. Таллин. "Арена Тондираба".