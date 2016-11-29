"Йокерит" прервал четырехматчевую победную серию "Магнитки"

Магнитогорский "Металлург" на выезде проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Финский клуб прервал четырехматчевую победную серию "Магнитки".

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает шестое место, набрав в 35 матчах 56 очков, "Металлург" на Востоке продолжает лидировать, имея в активе 77 очков после 36 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Мозякин – 28 (бол., Ли, Зарипов), 6:22 – 0:1. Йоэнсуу – 9 (Регин, Йормакка), 43:29 – 1:1. Берестенников – 1 (Тимкин), 44:35 – 1:2. Йенсен – 1 (Хухтала), 47:22 – 2:2. Йенсен – 2 (Салминен, Хухтала), 50:57 – 3:2.

Вратари: Хелениус – Самсонов (Кошечкин, 59:01, 59:17).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 35 (10+10+15) – 22 (6+8+8).

Судьи: Гашилов, Кулев.

29 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.