"Йокерит" потерпел третье поражение кряду, проиграв "Барысу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" на выезде переиграл в овертайме "Йокерит" - 3:2. Победную шайбу забросил Найджел Доус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Барыс" (Астана) - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Толванен - 13 (бол., Леписто), 32:05 - 1:0. Лихотников - 1 (Дитц), 35:33 - 1:1. Доус - 23 (Вей), 37:30 - 1:2. О`Нилл - 8 (Н. Йенсен, Регин), 59:42 - 2:2. Доус - 24 (Дитц), 62:43 - 2:3.

Вратари: Запольски (58:57 - 59:42) - Кудрявцев.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 49 (16+10+22+1) - 32 (12+10+5+5).

Судьи: Кулаков, Щенев.

25 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица - здесь