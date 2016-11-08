"Йокерит" подпишет новый контракт с КХЛ в феврале 2017 года

Владелец финского "Йокерита" Харри Харкимо сообщил, что клуб планирует заключить с КХЛ новый трехлетний контракт. Подписание должно состояться в феврале 2017 года.

- Подготовка нового контракта идет хорошими темпами, верю, что он будет готов в феврале, - приводит ТАСС слова Харкимо. - Не вижу причин, по которым мы не продолжили бы выступать в КХЛ. Подготовка нового контракта идет хорошими темпами, верю, что он будет готов в феврале. Не вижу причин, по которым мы не продолжили бы выступать в КХЛ. Наш план - продолжать играть в КХЛ, ни о чем другом речи не идет.