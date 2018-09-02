"Йокерит" подаст в суд на журнал, поместивший изображение Путина в эмблему клуба

"Йокерит" собирается судиться с журналом Helsingin Sanomat. Это издание поместило на обложку изображение президента России Владимира Путина в логотипе клуба.

- Это незаконное использование нашего бренда с целью унизить клуб и увеличить продажи, - сказал генеральный директор финского клуба Юкка Кохонен, которого цитирует iltalehti.fi. - "Йокерит" обладает авторскими правами на свой логотип, и ни одна организация не обращалась к нам за разрешением о его использовании. Это уже не просто журналистика. У этого издания есть цена, за которую его продают, используя нашу эмблему. Если бы так использовали логотип компании Apple, вряд ли бы они сочли это хорошей идеей.

При этом редактор Helsingin Sanomat Анссите Миеттинен не согласен с претензиями. Он утверждает, что приведенное изображение сильно отличается от официального логотипа "Йокерита".