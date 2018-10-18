"Йокерит" победил "Торпедо" в овертайме

"Йокерит" обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Брайана О'Нилла.

Финская команда 13-ю победу в чемпионате и занимает 3-е место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Лев - 2 (Й.Б. Йенсен), 13:21 - 0:1. Сетдиков - 1 (Орлов, Шураков), 16:51 - 1:1. Паршин - 6 (бол., Хольм), 21:08 - 2:1. Плэтт - 6 (бол., Маннинен, Н. Йенсен), 24:43 - 2:2. Паршин - 7 (бол., Шенфельд), 33:39 - 3:2. Варнаков - 5 (Паршин), 40:15 - 4:2. Йоэнсуу - 8 (бол., Мозес, О`Нилл), 48:50 - 4:3. Йоэнсуу - 9 (Н. Йенсен, Маннинен), 59:49 - 4:4. О`Нилл - 4, 62:59 - 4:5.

Вратари: Тихомиров - Калныньш (57:49 - 59:49).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 34 (6+15+13+0) - 40 (4+15+19+2).

Судьи: Гофман, Оскирко.

18 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".