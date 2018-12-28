"Йокерит" победил "Сочи" в гостевом матче

"Йокерит" обыграл "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Йон Норман.

"Йокерит" набрал 60 очков и расположился на 3-м месте в Западной конференции. "Сочи" с 46 баллами занимает 7-ю строчку.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Бочаров - 9 (Йокипакка), 11:21 - 1:0. О`Нилл - 10 (Лев), 15:52 - 1:1. Томилин - 2 (Пайгин, Рыков), 31:00 - 2:1. Н. Йенсен - 10 (Весалайнен, Кивисте), 36:13 - 2:2. Йоэнсуу - 14 (Норман, О`Нилл), 43:09 - 2:3. Бочаров - 10 (мен., Коллинс), 46:39 - 3:3. Норман - 16 (бол., Йоэнсуу, Грант), 47:25 - 3:4.

Вратари: Шикин (58:45) - Калныньш.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 28 (6+12+10) - 33 (16+9+8).

Судьи: Бирин, Фатеев.

28 декабря. Сочи. ДС "Большой".

Все о КХЛ - здесь