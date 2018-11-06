"Йокерит" победил "Северсталь" и продлил серию поражений череповчан

"Йокерит" в гостях обыграл "Северсталь" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Российский клуб потерпел четвертое поражение кряду, "Йокерит" прервал серию из трех поражений подряд.

"Северсталь" занимает предпоследнее место Западной конференции, финнский клуб занимает третью строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Лев – 3 (Маннинен, Леписто), 18:14 – 0:1. Ниеми – 5 (Мяки, Йормакка), 32:30 – 0:2. Вярн – 1 (Мозес, Леписто), 38:43 – 0:3. Анттила – 9 (Кивисте, Мяки), 50:37 – 0:4.

Вратари: Фурх (Магарилов, 40:00) – Калныньш.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 22 (10+7+5) – 26 (11+6+9).

Судьи: Ромасько, Соин.

6 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".​