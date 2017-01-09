"Йокерит" по буллитам проиграл "Ладе"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" в гостях обыграла по буллитам обыграла "Йокерит" со счетом 4:3. Победный бросок исполнил Георгий Белоусов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Лада" (Тольятти) – 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Анттила – 6, 8:15 – 1:0. Валуйский – 4 (бол., Иванов, Шенфельд), 15:40 – 1:1. В. Стрельцов – 10 (Бочаров, Мастрюков), 16:13 – 1:2. Аронсон – 2 (В. Стрельцов, Бочаров), 26:58 – 1:3. О`Нилл – 11 (бол., Йенсен), 40:17 – 2:3. Хухтала – 12 (бол., Йенсен, Хелениус), 45:28 – 3:3.

Победный буллит: Белоусов.

Вратари: Хелениус – Ежов.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 45 (17+16+11+1) – 20 (7+5+4+4).

Судьи: Оскирко, Рогачев.

9 января. Хельсинки. Hartwall Arena.