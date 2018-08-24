"Йокерит" переиграл "Северсталь" на турнире имени Пучкова

"Йокерит" обыграл "Северсталь" в рамках предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова со счетом 2:1. В составе победителей отличились Йессе Йоэнсуу и Петер Регин. За череповецкий клуб шайбу забросил Максим Рыбин.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Северсталь" (Череповец) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Йоэнсуу – 1 (О`Нилл, Нурмиканта), 6:45 – 0:1. Регин – 1 (Йормакка), 10:34 – 0:2. Рыбин – 4 (бол., Вовченко, Корнеев), 44:48 – 1:2.

Вратари: Фурх (59:25) – Запольски.

Судьи: Васильев, Нестеров.

24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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