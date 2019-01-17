"Йокерит" переиграл "Амур" в серии буллитов

"Йокерит" одержал выездную победу над "Амуром" (5:4 Б).

Счет в матче на последней минуте первого периода открыл форвард хозяев Томаш Зогорна. Он же в начале следующей двадцатиминутки помог отличиться Дмитрию Швиденко. "Йокерит" отыгрался усилиями Кристиана Весалайнена и Стива Мозеса. В начале третьего периода "тигров" вперед вывел Антон Лазарев. Счет сравнял Никлас Йенсен. До конца основного времени команды обменялись голами Максима Кондратьева и Стива Мозеса. Овертайм голов не принес, а в серии буллитов выиграли гости, благодаря точному броску Брайана О`Нилла.

После этой победы "Йокерит" набрал 66 очков в 49 матчах. Команда из Хельсинки идет на четвертом месте в Западной конференции.

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"Амур" (Хабаровск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:5 Б (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна - 10 (бол., Пьянов, Йордан), 19:17 - 1:0. Швиденко - 1 (Зогорна), 21:06 - 2:0. Весалайнен - 6 (бол., Леписто, О`Нилл), 38:25 - 2:1. Мозес - 10, 41:24 - 2:2. Лазарев - 3 (бол., Атюшов, Зогорна), 46:22 - 3:2. Н. Йенсен - 15 (Лауридсен), 49:15 - 3:3. Пьянов - 5 (бол., Горшков, Кондратьев), 51:48 - 4:3. Мозес - 11, 52:51 - 4:4.

Победный буллит: О`Нилл.

Вратари: Лангхамер - Запольски (Калныньш, 51:48).

Штраф: 28 - 8.

Броски: 30 (6+8+11+5) - 54 (12+16+24+2).

Судьи: Васильев, Оленин.

17 января. Хабаровск. "Платинум-Арена".