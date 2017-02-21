23:05 21 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

"Йокерит" отправил жалобу в КХЛ на поведение болельщиков в матче с ЦСКА

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Как стало известно "СЭ", "Йокерит" отправил жалобу в КХЛ на поведение болельщиков по итогам первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:4). В связи с этим армейский клуб должен быть оштрафован. В момент, когда в самой концовке встречи на скамейках штрафников оказалось сразу 12 человек – по шесть с каждой стороны, – зрители начали кидать монеты в бокс с игроками финского клуба. (Игорь ЕРОНКО)

На льду ЦСКА победил, в драке - ничья

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

эти плачющие клоуны задолбали своим нытьем во главе с юкки в прошлом году с торпедо такая же оперета была...

23:51 21 февраля

ozozolio

Это BBC виновато -наверное

23:36 21 февраля

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