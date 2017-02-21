"Йокерит" отправил жалобу в КХЛ на поведение болельщиков в матче с ЦСКА

Как стало известно "СЭ", "Йокерит" отправил жалобу в КХЛ на поведение болельщиков по итогам первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:4). В связи с этим армейский клуб должен быть оштрафован. В момент, когда в самой концовке встречи на скамейках штрафников оказалось сразу 12 человек – по шесть с каждой стороны, – зрители начали кидать монеты в бокс с игроками финского клуба. (Игорь ЕРОНКО)

На льду ЦСКА победил, в драке - ничья