"Йокерит" опубликовал видео, посвященное 50-летию клуба

"Йокерит" на своем канале в YouTube опубликовал ролик, посвященный 50-летию со дня основания клуба. Команда из Хельсинки была основана в 1967 году, а с 2014 года выступает в КХЛ.

За время существования "джокеры" шесть раз стали чемпионами СМ-Лиги, а также два раза завоевали Кубок европейских чемпионов. Кроме того, клуб из Хельсинки один раз стал обладателем Континентального кубка.

На старте 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" провел 4 матча, одержав две победы и потерпев два поражения. Первый домашний матч сезона команда проведет 16 сентября против рижского "Динамо".