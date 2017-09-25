"Йокерит" одержал волевую победу над "Витязем" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу встречи финский клуб проигрывал со счетом 0:2.

Отметим, что в составе хозяев хет-трик оформил нападающий Ээли Толванен. 18-летний форвард во второй раз в этом сезоне забросил три шайбы в одной встрече. На его счету 12 (7+5) очков в 11 встречах.

Также по шайбе забросили Джон Норман и Томми Хухтала. У "Витязя" отличились Александр Никулин и Максим Афиногенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Витязь" (Подольск) – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)