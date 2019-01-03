"Йокерит" одержал победу над "Сибирью" в Хельсинки

"Йокерит" одержал победу над "Сибирью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1. Финский коллектив выиграл третий матч подряд. В составе победителей голами отметился защитник Алекс Грант, нападающие Брайан О`Нилл, Никлас Йенсен и Йон Норман.

"Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 62 очками. "Сибирь" с 36 баллами располагается на десятой строчке Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Грант – 10 (бол., Калныньш), 6:54 – 1:0. Пелтола – 5 (Принс), 26:39 – 1:1. О`Нилл – 11 (Норман, Весалайнен), 32:34 – 2:1. Н. Йенсен – 12 (Лауридсен, Маннинен), 33:37 – 3:1. Норман – 17 (О`Нилл, Йоэнсуу), 54:06 – 4:1.

Вратари: Калныньш – Тэйлор.

Штраф: 18 – 16.

Броски: 41 (14+13+14) – 20 (7+8+5).

Судьи: Букин, Васильев.

3 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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