"Йокерит" одержал 15-ю победу подряд, обыграв "Ак Барс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" одержал победу над "Ак Барсом" – 3:1.

В составе финнов заброшенными шайбами отличились защитник Мэтт Гилрой, а также нападающие Антти Пильстрем и Марко Анттила. На это казанцы ответили голом форварда Иржи Секача.

Данная победа стала для "джокеров" 15-й подряд, что является рекордом клуба. При этом они пропустили впервые за последние четыре игры.

Напомним, что СКА - действующий рекордсмен КХЛ по количеству выигранных матчей подряд. Невские армейцы победили в 20 играх к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Ак Барс" (Казань) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Гилрой – 6 (бол., Регин, Н. Йенсен), 7:05 – 1:0. Пильстрем – 3 (Анттила, Марьямяки), 11:03 – 2:0. Секач – 7 (Ландер), 50:50 – 2:1. Анттила – 5 (Ниеми, Й.Б. Йенсен), 56:25 – 3:1.

Вратари: Запольски – Гарипов (58:21).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 35 (14+15+6) – 28 (2+10+16).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

17 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица – здесь